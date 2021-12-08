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Астрологический прогноз на 8 декабря

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Астрологический прогноз на 8 декабря

Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: действовать нужно только в том случае, если нет ни малейшего сомнения в своих силах и целях, а иначе лучше отказаться от воплощения в жизнь важных проектов. 

Символ дня: единорог. 

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: день, когда надо соблюсти баланс между активностью и пассивностью. 

Число дня: 5. 

Цвет дня: голубой, лазоревый. 

Камни дня: бирюза, розовый халцедон. 

За какую часть тела отвечает: пищевод. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому на них необходимо обратить пристальное внимание и приступить к лечению сразу, без промедления. 

Афоризм дня: "Природа не знает умирания, все, что ей известно, – это трансформация" (Вернер фон Браун). 

Геометрическая фигура дня: квадрат. 

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет нестабильным, поэтому не принесет счастья тем, кто в него вступил. 

Мистика дня: можно проводить магические ритуалы на любовь и удачу в бизнесе. 

Табу дня: нельзя совершать поступки, цель которых – навредить кому-либо, бумеранг не заставит себя долго ждать. 

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