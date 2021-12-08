Астрологический прогноз на 8 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: действовать нужно только в том случае, если нет ни малейшего сомнения в своих силах и целях, а иначе лучше отказаться от воплощения в жизнь важных проектов.
Символ дня: единорог.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: день, когда надо соблюсти баланс между активностью и пассивностью.
Число дня: 5.
Цвет дня: голубой, лазоревый.
Камни дня: бирюза, розовый халцедон.
За какую часть тела отвечает: пищевод.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому на них необходимо обратить пристальное внимание и приступить к лечению сразу, без промедления.
Афоризм дня: "Природа не знает умирания, все, что ей известно, – это трансформация" (Вернер фон Браун).
Геометрическая фигура дня: квадрат.
Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет нестабильным, поэтому не принесет счастья тем, кто в него вступил.
Мистика дня: можно проводить магические ритуалы на любовь и удачу в бизнесе.
Табу дня: нельзя совершать поступки, цель которых – навредить кому-либо, бумеранг не заставит себя долго ждать.
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