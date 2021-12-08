Астрологический прогноз на 8 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: действовать нужно только в том случае, если нет ни малейшего сомнения в своих силах и целях, а иначе лучше отказаться от воплощения в жизнь важных проектов.

Символ дня: единорог.

Стихия дня: Земля.

Энергетика дня: день, когда надо соблюсти баланс между активностью и пассивностью.

Число дня: 5.

Цвет дня: голубой, лазоревый.

Камни дня: бирюза, розовый халцедон.

За какую часть тела отвечает: пищевод.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чреваты серьезными последствиями, поэтому на них необходимо обратить пристальное внимание и приступить к лечению сразу, без промедления.

Афоризм дня: "Природа не знает умирания, все, что ей известно, – это трансформация" (Вернер фон Браун).

Геометрическая фигура дня: квадрат.

Брак и отношения дня: брак, заключенный в этот день, будет нестабильным, поэтому не принесет счастья тем, кто в него вступил.

Мистика дня: можно проводить магические ритуалы на любовь и удачу в бизнесе.

Табу дня: нельзя совершать поступки, цель которых – навредить кому-либо, бумеранг не заставит себя долго ждать.

Читайте также: