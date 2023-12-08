Астрологический прогноз на 8 декабря

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день не подходит для активной деятельности – его желательно провести в тишине и покое. Тем не менее лени тоже предаваться не следует – самое время уделить внимание чему-то приятному, например, любимому занятию.

Символ дня: молодильные яблоки.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, изумрудный, нефритовый, малахитовый.

Счастливые камни дня: гелиотроп, горный хрусталь.

За какую часть тела отвечает: колени.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может привести к серьезным последствиям, поэтому лечить ее нужно вовремя, в противном случае лечиться придется гораздо дольше. Необходимо беречь глаза и коленные суставы.

Питание дня: можно сидеть на диете и голодать, если же такой возможности нет, то хотя бы включать в рацион побольше грубой пищи, содержащей клетчатку.

Стрижка дня: стрижка может быть опасна для здоровья.

Магия и мистика дня: можно гадать на картах Таро и колоде Ленорман.

Сны дня: сны нынешней ночи могут быть вещими с большой натяжкой, но проанализировать их сюжет все-таки лишним не будет.

Табу дня: от начинаний в любой жизненной сфере необходимо отказаться.

Цитата дня: "Я знал немало людей несомненно талантливых, которые всю жизнь оставались на берегу и вопрошали: "Хватит ли у меня сил?" (Андре Моруа).

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