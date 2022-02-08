Астрологический прогноз на 8 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не самое подходящее время для бизнеса и финансовых операций, особенно если речь идет о риске – он с огромной долей вероятности не даст возможности выиграть, а, напротив, приведет к потерям, так что лучше не делать в этом смысле никаких резких движений.

Символ дня: летучая мышь.

Стихия дня: Огонь.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит, змеевик.

За какую часть тела отвечает: грудной отдел.

Болезни дня: велика вероятность болезней грудного отдела – межреберной невралгии и стенокардии, а также сердечно-сосудистых заболеваний и пищевых интоксикаций.

Афоризм дня: "Даже одна радость может прогнать сто печалей" (японская пословица).

Геометрическая фигура дня: треугольник.

Брак и отношения дня: день слишком дисгармоничен для того, чтобы заключать браки и назначать романтические свидания.

Мистика дня: не стоит заниматься магией, особенно если ритуалы и обряды связаны с зеркалами.

Табу дня: нежелательно общаться с незнакомыми людьми.

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