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Астрологический прогноз на 8 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
877
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 8 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: чем бы человек в этот день ни занимался, он получит результат, обратный тому, на который рассчитывал. Общение с окружающими необходимо свести к минимуму – слишком велика вероятность обмана и конфликтов. 

Символ дня: золотой паук. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: цвет морской волны, ультрамарин, бирюзовый. 

Счастливые камни дня: демантоид, кровавик, уваровит, зеленый гранат. 

За какую часть тела отвечает: кишечник. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу – так можно будет хоть немного сократить их срок. 

Питание дня: день благоприятен для легкой диеты. 

Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно – изменение прически отразится не только на внешнем виде, но и на качестве жизни. 

Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу огня – например, свечи. 

Сны дня: несмотря на то, что сны нынешней ночи могут быть крайне неприятными, они – не более чем влияние лунной энергии, и ничего плохого не предвещают. 

Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми. 

Афоризм дня: "Ошибка – такое же важное обстоятельство в жизни, как и правда" (Карл Густав Юнг). 

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Дата публикации
Просмотры
877
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