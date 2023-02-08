Астрологический прогноз на 8 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: чем бы человек в этот день ни занимался, он получит результат, обратный тому, на который рассчитывал. Общение с окружающими необходимо свести к минимуму – слишком велика вероятность обмана и конфликтов.
Символ дня: золотой паук.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: цвет морской волны, ультрамарин, бирюзовый.
Счастливые камни дня: демантоид, кровавик, уваровит, зеленый гранат.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго, поэтому при появлении первых симптомов необходимо сразу же обратиться к врачу – так можно будет хоть немного сократить их срок.
Питание дня: день благоприятен для легкой диеты.
Стрижка дня: стричься в этот день не только можно, но и нужно – изменение прически отразится не только на внешнем виде, но и на качестве жизни.
Магия и мистика дня: можно проводить ритуалы и обряды, использующие магическую силу огня – например, свечи.
Сны дня: несмотря на то, что сны нынешней ночи могут быть крайне неприятными, они – не более чем влияние лунной энергии, и ничего плохого не предвещают.
Табу дня: нежелательно общаться с неадекватными людьми.
Афоризм дня: "Ошибка – такое же важное обстоятельство в жизни, как и правда" (Карл Густав Юнг).
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