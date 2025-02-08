Астрологический прогноз на 8 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: в новых делах на успех рассчитывать не приходится, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине отложены на потом.
Символ дня: лабиринт.
Стихия дня: Огонь, Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: сердолик, опал.
За какую часть тела отвечает: хребет.
Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому желательно принять превентивные меры.
Питание дня: от вредных – жирных, жареных и мясных – продуктов лучше отказаться.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о его внутренних проблемах и способах их решения
Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах – ножах и вилках.
Цитата дня: "Образование развивает способности, но не создает их" (Вольтер).
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