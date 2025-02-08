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Астрологический прогноз на 8 февраля

Астрологический прогноз на 8 февраля

Лабиринт - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: в новых делах на успех рассчитывать не приходится, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине отложены на потом. 

Символ дня: лабиринт. 

Стихия дня: Огонь, Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: зеленый. 

Счастливые камни дня: сердолик, опал. 

За какую часть тела отвечает: хребет. 

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому желательно принять превентивные меры. 

Питание дня: от вредных – жирных, жареных и мясных – продуктов лучше отказаться. 

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу полудрагоценных камней. 

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о его внутренних проблемах и способах их решения

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах – ножах и вилках. 

Цитата дня: "Образование развивает способности, но не создает их" (Вольтер). 

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