Астрологический прогноз на 8 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: в новых делах на успех рассчитывать не приходится, поэтому лучше завершить те, что были начаты ранее, но по какой-то причине отложены на потом.

Символ дня: лабиринт.

Стихия дня: Огонь, Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: сердолик, опал.

За какую часть тела отвечает: хребет.

Болезни дня: велика вероятность обострения хронических заболеваний, поэтому желательно принять превентивные меры.

Питание дня: от вредных – жирных, жареных и мясных – продуктов лучше отказаться.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, которые используют магическую силу полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывают человеку о его внутренних проблемах и способах их решения

Табу дня: необходимо осторожно обращаться с колюще-режущими предметами, даже если речь идет о столовых приборах – ножах и вилках.

Цитата дня: "Образование развивает способности, но не создает их" (Вольтер).

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