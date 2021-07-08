Астрологический прогноз на 8 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: нежелательно нервничать и перенапрягаться – делам это способствовать не будет, а вот силы и нервы отнимет. Те, кому удастся сохранить спокойствие, смогут достичь успеха в работе, бизнесе и даже личной жизни.
Символ дня: лотос
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: действия данного дня должны быть не активными, а спокойными, но при этом упорными и поступательными.
Число дня: 1
Цвет дня: лиловый, фиолетовый.
Камни дня: аметист, аквамарин.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Слова дня: покой и умиротворение.
Геометрическая фигура дня: волнистые линии.
Мистика дня: гадание, проведенное в это время, будет правдивым и даст ответ на любой вопрос без исключения.
Табу дня: нельзя ничего разрушать, срывать цветы и убивать насекомых, даже если речь идет о комарах.
Какие люди рождаются в этот день: цель людей, появившихся на свет в это время, – непрерывное духовное развитие и самосовершенствование. С самого детства они наделены мудростью и рассудительностью, неудивительно, что они часто становятся философами и эзотериками.
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