Астрологический прогноз на 8 июля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: нежелательно нервничать и перенапрягаться – делам это способствовать не будет, а вот силы и нервы отнимет. Те, кому удастся сохранить спокойствие, смогут достичь успеха в работе, бизнесе и даже личной жизни.

Символ дня: лотос

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: действия данного дня должны быть не активными, а спокойными, но при этом упорными и поступательными.

Число дня: 1

Цвет дня: лиловый, фиолетовый.

Камни дня: аметист, аквамарин.

За какую часть тела отвечает: глаза.

Слова дня: покой и умиротворение.

Геометрическая фигура дня: волнистые линии.

Мистика дня: гадание, проведенное в это время, будет правдивым и даст ответ на любой вопрос без исключения.

Табу дня: нельзя ничего разрушать, срывать цветы и убивать насекомых, даже если речь идет о комарах.

Какие люди рождаются в этот день: цель людей, появившихся на свет в это время, – непрерывное духовное развитие и самосовершенствование. С самого детства они наделены мудростью и рассудительностью, неудивительно, что они часто становятся философами и эзотериками.

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