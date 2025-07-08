Астрологический прогноз на 8 июля

Горн / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: один из лучших дней для общения с друзьями и родными.

Символ дня: горн.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: фиолетовый.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

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За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и не оставляют следа, особенно если сразу же обратиться к врачу.

Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но — только с разрешения лечащего врача.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно работать с почвой — рыхлить и удобрять ее.

Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности — стоит воспользоваться неожиданным даром, чтобы отыскать пропавшие вещи, документы, животных и даже людей.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут, поэтому являются всего лишь кинофильмом.

Табу дня: под запретом находится лень — нужно найти себе хоть какое-то занятие.

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Цитата дня: «Знания недостаточно, необходимо применение. Желания недостаточно, необходимо действие» (Иоганн Вольфганг Гете).

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