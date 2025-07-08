- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 33
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 8 июля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: один из лучших дней для общения с друзьями и родными.
Символ дня: горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: фиолетовый.
Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и не оставляют следа, особенно если сразу же обратиться к врачу.
Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но — только с разрешения лечащего врача.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно работать с почвой — рыхлить и удобрять ее.
Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности — стоит воспользоваться неожиданным даром, чтобы отыскать пропавшие вещи, документы, животных и даже людей.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут, поэтому являются всего лишь кинофильмом.
Табу дня: под запретом находится лень — нужно найти себе хоть какое-то занятие.
Цитата дня: «Знания недостаточно, необходимо применение. Желания недостаточно, необходимо действие» (Иоганн Вольфганг Гете).
Читайте также: