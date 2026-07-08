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Астрологический прогноз на 8 июля
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда не стоит браться за новые дела, но можно заканчивать те, которые были начаты ранее, а также планировать новые, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.
Символ дня: Цербер.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, мокко.
Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.
За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, особой опасности не представляют, но могут затянуться, поэтому не стоит медлить с их лечением.
Питание дня: в питании — сегодня –впрочем, как и всегда — необходимо соблюдать умеренность.
Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться — она не только не украсит, но и, наоборот, нанесет внешности визуальный ущерб.
Дачные работы дня: работая с растениями, необходимо бережно обращаться с корнями: повредив их, легко погубить и само растение.
Магия и мистика дня: магией должны заниматься только профессионалы в этой области, остальным лучше воздержаться даже от простого гадания на картах.
Сны дня: сны нынешней ночи могут объяснить причины проблем в отношениях с другими людьми — желательно прислушася к исходящим от них рекомендациям.
Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми — неизвестно, во что может вылиться такое столкновение.
Цитата дня: «Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение» (Оскар Уайльд).
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