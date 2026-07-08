Астрологический прогноз на 8 июля

Цербер / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда не стоит браться за новые дела, но можно заканчивать те, которые были начаты ранее, а также планировать новые, которые еще только предстоит воплотить в жизнь.

Символ дня: Цербер.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый, мокко.

Счастливые камни дня: черный нефрит, крокодилит, сардер.

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в эти дни, особой опасности не представляют, но могут затянуться, поэтому не стоит медлить с их лечением.

Питание дня: в питании — сегодня –впрочем, как и всегда — необходимо соблюдать умеренность.

Стрижка дня: от стрижки нужно воздержаться — она не только не украсит, но и, наоборот, нанесет внешности визуальный ущерб.

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Дачные работы дня: работая с растениями, необходимо бережно обращаться с корнями: повредив их, легко погубить и само растение.

Магия и мистика дня: магией должны заниматься только профессионалы в этой области, остальным лучше воздержаться даже от простого гадания на картах.

Сны дня: сны нынешней ночи могут объяснить причины проблем в отношениях с другими людьми — желательно прислушася к исходящим от них рекомендациям.

Табу дня: нельзя общаться с агрессивно настроенными людьми — неизвестно, во что может вылиться такое столкновение.

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Цитата дня: «Маленький акт доброты стоит больше, чем величайшее намерение» (Оскар Уайльд).

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