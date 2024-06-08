Астрологический прогноз на 8 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: новые дела успехом не увенчаются, поэтому желательно – как и положено в выходной – посвятить день отдыху.
Символ дня: Снежный барс перед прыжком.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный, янтарный, медовый.
Счастливые камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылок.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению – особенно это касается головных болей. Неприятные ощущения в области шеи и затылка будет свидетельствовать о зашлакованности организма, который нуждается в очищении – посещении бани или сауны.
Питание дня: необходимо отказаться от табака, алкоголя и кофе – они окажут на организм максимально негативное влияние.
Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться.
Дачные работы дня: можно соблюдать урожай плодовых деревьев – черешни и вишни.
Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и заготавливать целебные травы для снадобий.
Сны дня: приятные сны нынешней ночи говорят о том, что человек находится на правильном жизненно пути и вот-вот достигнет поставленной цели, и – наоборот.
Табу дня: необходимо избегать рассеянности и невнимательности.
Цитата дня: «Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе» (Эдгар Аллан По).
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