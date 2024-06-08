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Астрологический прогноз на 8 июня

Астрологический прогноз на 8 июня

Снежный барс перед прыжком - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: новые дела успехом не увенчаются, поэтому желательно – как и положено в выходной – посвятить день отдыху. 

Символ дня: Снежный барс перед прыжком. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный, янтарный, медовый. 

Счастливые камни дня: рубин, авантюрин. 

За какую часть тела отвечает: затылок. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и трудно поддаются излечению – особенно это касается головных болей. Неприятные ощущения в области шеи и затылка будет свидетельствовать о зашлакованности организма, который нуждается в очищении – посещении бани или сауны. 

Питание дня: необходимо отказаться от табака, алкоголя и кофе – они окажут на организм максимально негативное влияние. 

Стрижка дня: от стрижки желательно отказаться. 

Дачные работы дня: можно соблюдать урожай плодовых деревьев – черешни и вишни. 

Магия и мистика дня: можно снимать порчу, сделанную на одиночество, и заготавливать целебные травы для снадобий. 

Сны дня: приятные сны нынешней ночи говорят о том, что человек находится на правильном жизненно пути и вот-вот достигнет поставленной цели, и – наоборот. 

Табу дня: необходимо избегать рассеянности и невнимательности. 

Цитата дня: «Нет одиночества страшнее, чем одиночество в толпе» (Эдгар Аллан По). 

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