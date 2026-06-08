Астрологический прогноз на 8 июня

Химера / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нужно завершать начатые ранее дела и подводить итоги предыдущего периода жизни и деятельности, от новых проектов желательно отказаться.

Символ дня: Химера.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: коралловый, оранжевый, терракотовый.

Счастливые камни дня: крокодилит, сардоникс.

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За какую часть тела отвечает: женские репродуктивные органы.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, продолжительны и плохо поддаются излечению, поэтому не стоит тянуть с визитом к врачу.

Питание дня: мясо и рыбу сегодня желательно заменить овощами, фруктами и зеленью.

Стрижка дня: от стрижки нужно категорически отказаться.

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Дачные работы дня: работать необходимо только с наземной частью растений — повредив корни, можно их погубить.

Магия и мистика дня: можно переписывать свой гороскоп, активизируя в нем важные для человека зоны.

Сны дня: сны нынешней ночи рассказывает о внутренних проблемах человека, поэтому очень важно к ним прислушаться.

Табу дня: опасно отвечать агрессией на агрессию.

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Цитата дня: «Жизнь была бы трагичной, если бы не была такой забавной» (Стивен Хокинг).

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