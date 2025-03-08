Астрологический прогноз на 8 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на понедельник: нежелательно приступать к реализации новых проектов, даже если они касаются всего лишь домашнего хозяйства.

Символ дня: Нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный.

Счастливые камни дня: александрит, черный жемчуг.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: болезни нынешнего дня чаще всего связаны с сердечно-сосудистой системой – важно вовремя принимать прописанные врачом лекарства.

Питание дня: из-за вероятности пищевого отравления необходимо отказаться от просроченных продуктов, уличной еды и фастфуда.

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.

Дачные работы дня: можно пикировать рассаду.

Магия и мистика дня: нельзя заниматься любовной магией – результат может оказаться прямо противоположным ожидаемому.

Сны дня: н стоит бояться неприятных снов – они не несут ничего плохого, о могут дать важную жизненную подсказку.

Табу дня: нельзя общаться с незнакомыми людьми – такая встреча может привести к неприятным последствиям.

Цитата дня: «Кто понял жизнь, тот не спешит» (Мацуо Басе).

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