Астрологический прогноз на 8 мая

Сердце / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на разгар рабочей недели, от работы сегодня лучше отказаться, посвятив время отдыху.

Символ дня: сердце.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: голубой — символ душевной, стремления к совершенству, благородства и высокого интеллекта.

Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.

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За какую часть тела отвечает: сердце.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя обратиться к врачу.

Питание дня: приоритет в рационе — легкие и постные блюда, состоящие из овощей и фруктов.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

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Дачные работы дня: можно заниматься любыми садовыми и огородными работами.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.

Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.

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Цитата дня: «Интуиция — мощная штука, более мощная, чем интеллект» (Стив Джобс).

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