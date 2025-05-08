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Астрологический прогноз на 8 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на разгар рабочей недели, от работы сегодня лучше отказаться, посвятив время отдыху.
Символ дня: сердце.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: голубой — символ душевной, стремления к совершенству, благородства и высокого интеллекта.
Счастливые камни дня: лазурит, перламутр.
За какую часть тела отвечает: сердце.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя обратиться к врачу.
Питание дня: приоритет в рационе — легкие и постные блюда, состоящие из овощей и фруктов.
Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.
Дачные работы дня: можно заниматься любыми садовыми и огородными работами.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды, использующие магическую силу воды.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через неделю.
Табу дня: пролитая вода может стать плохой приметой.
Цитата дня: «Интуиция — мощная штука, более мощная, чем интеллект» (Стив Джобс).
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