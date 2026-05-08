Астрологический прогноз на 8 мая

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел, которые окажутся на редкость успешными.

Символ дня: Пегас.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: сиреневый лиловой, фиолетовый

Счастливые камни дня: циркон, «золотой песок».

За какую часть тела отвечает: печень, кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в относительно легкой форме, особенно если сразу же принять необходимые меры.

Питание дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень — прежде всего это касается жирной и жареной пищи

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен, но особого восторга от нее ждать не стоит.

Дачные работы дня: рекомендуется сеять, сажать и пересаживать плодовые деревья и кустарники.

Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией, «разворачивая» от порога нежелательных гостей с недобрыми намерениями.

Сны дня: сны нынешней ночи не несут особой смысловой нагрузки, поэтому их можно не анализировать.

Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже незначительную травму или порез — они должны быть тщательно обработаны антисептиком.

Цитата дня: «Искусство — это то, что вам может сойти с рук» (Энди Уорхолл).

