Астрологический прогноз на 8 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для начала важных дел, которые окажутся на редкость успешными.
Символ дня: Пегас.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: сиреневый лиловой, фиолетовый
Счастливые камни дня: циркон, «золотой песок».
За какую часть тела отвечает: печень, кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в относительно легкой форме, особенно если сразу же принять необходимые меры.
Питание дня: необходимо избегать всего, что может негативно повлиять на печень — прежде всего это касается жирной и жареной пищи
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен, но особого восторга от нее ждать не стоит.
Дачные работы дня: рекомендуется сеять, сажать и пересаживать плодовые деревья и кустарники.
Магия и мистика дня: можно заниматься домашней магией, «разворачивая» от порога нежелательных гостей с недобрыми намерениями.
Сны дня: сны нынешней ночи не несут особой смысловой нагрузки, поэтому их можно не анализировать.
Табу дня: нельзя оставлять без внимания даже незначительную травму или порез — они должны быть тщательно обработаны антисептиком.
Цитата дня: «Искусство — это то, что вам может сойти с рук» (Энди Уорхолл).
