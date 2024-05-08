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Астрологический прогноз на 8 мая

Астрологический прогноз на 8 мая

Золотой Лебедь - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: от активных действий нужно отазаться: первая половина дня благоприятна для завершения начатых ранее дел, вторая – для планирования новых проектов. 

Символ дня: золотой лебедь. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, кофейный. 

Счастливые камни дня: гранат, жемчуг, горный хрусталь, белый коралл. 

За какую часть тела отвечает: гипофиз. 

Болезни дня: чтобы болезнь, начавшаяся в это день, не стала длительной и тяжелой, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу и начать лечение. 

Питание дня: необходимо ограничить употребление мяса и жидкой пищи, заменив первые блюда кашами и салатами. 

Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется. 

Дачные работы дня: нельзя рыхлить и перекапывать почву- это может повредить корнем растений. 

Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги. 

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими: сбываясь, они приносят человеку много радости. 

Табу дня: нельзя использовать сильные ароматы. 

Цитата дня: "Дружба – это любовь без крыльев" (Джордж Гордон Байрон). 

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