Астрологический прогноз на 8 мая

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: от активных действий нужно отазаться: первая половина дня благоприятна для завершения начатых ранее дел, вторая – для планирования новых проектов.
Символ дня: золотой лебедь.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 3.
Счастливый цвет дня: коричневый, шоколадный, каштановый, кофейный.
Счастливые камни дня: гранат, жемчуг, горный хрусталь, белый коралл.
За какую часть тела отвечает: гипофиз.
Болезни дня: чтобы болезнь, начавшаяся в это день, не стала длительной и тяжелой, необходимо сразу же принять меры: обратиться к врачу и начать лечение.
Питание дня: необходимо ограничить употребление мяса и жидкой пищи, заменив первые блюда кашами и салатами.
Стрижка дня: стричься категорически не рекомендуется.
Дачные работы дня: нельзя рыхлить и перекапывать почву- это может повредить корнем растений.
Магия и мистика дня: можно делать талисманы и обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими: сбываясь, они приносят человеку много радости.
Табу дня: нельзя использовать сильные ароматы.
Цитата дня: "Дружба – это любовь без крыльев" (Джордж Гордон Байрон).
Читайте также: