Астрологический прогноз на 8 ноября

Спрут / © Getty Images

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

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Астрологический совет дня: нежелательно приступать к работе над новыми проектами, лучше — как и положено в выходной — посвятить день отдыху.

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Символ дня: Спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

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Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: могут обостриться заболевания, связанные с психикой: в некоторых — особо сложных — случаях имеет смысл обратиться к врачу.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании, голодать и поститься.

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Стрижка дня: стричься можно только в том случае, если нужно кардинально изменить свою жизнь.

Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться — предсказания, скорее всего, окажутся ложными.

Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы — н стоит им доверять.

Цитата дня: «Талант работает, гений творит» (Роберт Шуман).

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