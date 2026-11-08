ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Оружие Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
119
Время на прочтение
1 мин

Астрологический прогноз на 8 ноября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Спрут

Спрут / © Getty Images

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно приступать к работе над новыми проектами, лучше — как и положено в выходной — посвятить день отдыху.

Символ дня: Спрут.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: красный, алый.

Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.

За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.

Болезни дня: могут обостриться заболевания, связанные с психикой: в некоторых — особо сложных — случаях имеет смысл обратиться к врачу.

Питание дня: можно ограничивать себя в питании, голодать и поститься.

Стрижка дня: стричься можно только в том случае, если нужно кардинально изменить свою жизнь.

Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться — предсказания, скорее всего, окажутся ложными.

Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы — н стоит им доверять.

Цитата дня: «Талант работает, гений творит» (Роберт Шуман).

Читайте также:

Связанные темы
Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie