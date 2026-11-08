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Астрологический прогноз на 8 ноября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно приступать к работе над новыми проектами, лучше — как и положено в выходной — посвятить день отдыху.
Символ дня: Спрут.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: красный, алый.
Счастливые камни дня: змеевик, перламутр.
За какую часть тела отвечает: прямая кишка, анус.
Болезни дня: могут обостриться заболевания, связанные с психикой: в некоторых — особо сложных — случаях имеет смысл обратиться к врачу.
Питание дня: можно ограничивать себя в питании, голодать и поститься.
Стрижка дня: стричься можно только в том случае, если нужно кардинально изменить свою жизнь.
Магия и мистика дня: от гаданий нужно отказаться — предсказания, скорее всего, окажутся ложными.
Сны дня: сновидения нынешней ночи обманчивы — н стоит им доверять.
Цитата дня: «Талант работает, гений творит» (Роберт Шуман).
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