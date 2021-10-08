Астрологический прогноз на 8 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Прогноз дня: день, когда преуспевают только те, кто в любой житейской или профессиональной ситуации надеется только на себя – чужая помощь сегодня либо не пригодится, либо не подоспеет вовремя. Успешной областью обещает быть торговля, можно принимать предложения перейти на новое рабочее место.
Символ дня: барс или леопард, готовящиеся к прыжку.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности.
Число дня: 3
Цвет дня: янтарный, шафранный, охра.
Камни дня: рубин, авантюрин.
За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.
Болезни дня: дискомфорт в затылочной части головы может свидетельствовать о зашлакованности организма – желательно приступать к его очищению: лучше всего сесть на детокс-диету.
Слова дня: один в поле воин.
Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.
Отношения дня: не стоит выяснять отношения с друзьями, родными и любимыми людьми – это чревато ссорами и конфликтами.
Мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы и делать из них снадобья.
Табу дня: плохой приметой считается пролитое растительное масло, поэтому с ним нужно обращаться особенно осторожно.
Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются легкие на подъем, активные и деятельные люди, которым под силу любая профессиональная задача. Главная цель для них – научиться сдерживать свои эмоции, поскольку именно они часто подводят "новорожденных" – как на работе, так и в личной жизни.
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