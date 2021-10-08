Астрологический прогноз на 8 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: день, когда преуспевают только те, кто в любой житейской или профессиональной ситуации надеется только на себя – чужая помощь сегодня либо не пригодится, либо не подоспеет вовремя. Успешной областью обещает быть торговля, можно принимать предложения перейти на новое рабочее место.

Символ дня: барс или леопард, готовящиеся к прыжку.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активной деятельности.

Число дня: 3

Цвет дня: янтарный, шафранный, охра.

Камни дня: рубин, авантюрин.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: дискомфорт в затылочной части головы может свидетельствовать о зашлакованности организма – желательно приступать к его очищению: лучше всего сесть на детокс-диету.

Слова дня: один в поле воин.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Отношения дня: не стоит выяснять отношения с друзьями, родными и любимыми людьми – это чревато ссорами и конфликтами.

Мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы и делать из них снадобья.

Табу дня: плохой приметой считается пролитое растительное масло, поэтому с ним нужно обращаться особенно осторожно.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются легкие на подъем, активные и деятельные люди, которым под силу любая профессиональная задача. Главная цель для них – научиться сдерживать свои эмоции, поскольку именно они часто подводят "новорожденных" – как на работе, так и в личной жизни.

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