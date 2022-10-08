Астрологический прогноз на 8 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно – и нужно – продолжать работу над уже начатыми проектами, от новых начинаний рекомендуется отказаться. Заключать сделки и подписывать договоры можно только в том случае, если они рассчитаны на короткую перспективу. День благоприятен для общения с руководством – оно охотно пойдет навстречу и удовлетворит если не все, то многие требования.
Символ дня: диск.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.
Счастливые камни дня: рубин, красный опал.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: лекарственные препараты буквально всасываются в кровь, поэтому необходимо тщательно следить за их дозировкой.
Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но они отражают реальную картину жизни и обращают внимание на существующие в ней проблемы.
Стрижка дня: день максимально благоприятен для стрижки – она наилучшим образом отразится как на внешнем виде, так и на материальном благополучии.
Афоризм дня: "Мы должны прощать эгоистов – они неизлечимо больны" (Джейн Остин).
Ангел-хранитель дня: Оргус – дарит любовь, дружбу и счастливое супружество.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды по проработке кармы.
Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.
Читайте также:
- Что звезды нам пророчат: гороскоп на октябрь 2022 года
- Любовный гороскоп на октябрь 2022 года
- Финансовый гороскоп на октябрь 2022 года
- Осень 2022: рекомендации астролога на 7-8 октября