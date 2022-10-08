Астрологический прогноз на 8 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно – и нужно – продолжать работу над уже начатыми проектами, от новых начинаний рекомендуется отказаться. Заключать сделки и подписывать договоры можно только в том случае, если они рассчитаны на короткую перспективу. День благоприятен для общения с руководством – оно охотно пойдет навстречу и удовлетворит если не все, то многие требования.

Символ дня: диск.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин.

Счастливые камни дня: рубин, красный опал.

За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: лекарственные препараты буквально всасываются в кровь, поэтому необходимо тщательно следить за их дозировкой.

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но они отражают реальную картину жизни и обращают внимание на существующие в ней проблемы.

Стрижка дня: день максимально благоприятен для стрижки – она наилучшим образом отразится как на внешнем виде, так и на материальном благополучии.

Афоризм дня: "Мы должны прощать эгоистов – они неизлечимо больны" (Джейн Остин).

Ангел-хранитель дня: Оргус – дарит любовь, дружбу и счастливое супружество.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по проработке кармы.

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия.

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