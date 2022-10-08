Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 8 октября

Дата публикации
Просмотры
234
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 8 октября

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно – и нужно – продолжать работу над уже начатыми проектами, от новых начинаний рекомендуется отказаться. Заключать сделки и подписывать договоры можно только в том случае, если они рассчитаны на короткую перспективу. День благоприятен для общения с руководством – оно охотно пойдет навстречу и удовлетворит если не все, то многие требования. 

Символ дня: диск. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, индиго, ультрамарин. 

Счастливые камни дня: рубин, красный опал. 

За какую часть тела отвечает: кровь. 

Болезни дня: лекарственные препараты буквально всасываются в кровь, поэтому необходимо тщательно следить за их дозировкой. 

Сны дня: сны нынешней ночи не являются вещими, но они отражают реальную картину жизни и обращают внимание на существующие в ней проблемы. 

Стрижка дня: день максимально благоприятен для стрижки – она наилучшим образом отразится как на внешнем виде, так и на материальном благополучии. 

Афоризм дня: "Мы должны прощать эгоистов – они неизлечимо больны" (Джейн Остин). 

Ангел-хранитель дня: Оргус – дарит любовь, дружбу и счастливое супружество. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды по проработке кармы. 

Табу дня: нельзя отправляться в путешествия. 

Читайте также:

Браслет с завода "Азовсталь" – на что используют деньги по продаже украшения

Браслет с завода "Азовсталь" – на что используют деньги по продаже украшения

Похожие темы:

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
234
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация