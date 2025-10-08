- Дата публикации
Астрологический прогноз на 8 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: для новых начинаний любого рода — от профессиональных до личных, их результат будет совсем не тем, на который мы изначально рассчитываем.
Символ дня: лед.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: агат, аметист.
За какую часть тела отвечает: почки.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной, поэтому важно сразу же принять меры.
Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: необходимо остерегаться порчи и сглаза, причем помочь в этом может простое средство — например, английская булавка.
Сны дня: сны нынешней ночи могут дать совет относительно того, как избавиться от серьезной болезни
Табу дня: табу в этот день — вредные привычки, от которых, впрочем, неплохо отказаться и в любое другое время.
Цитата дня: «Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела» (Джозеф Аддисон).
