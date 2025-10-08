Астрологический прогноз на 8 октября

Лед / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: для новых начинаний любого рода — от профессиональных до личных, их результат будет совсем не тем, на который мы изначально рассчитываем.

Символ дня: лед.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: агат, аметист.

За какую часть тела отвечает: почки.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, может оказаться продолжительной, поэтому важно сразу же принять меры.

Питание дня: можно садиться на диету, поститься и даже голодать.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: необходимо остерегаться порчи и сглаза, причем помочь в этом может простое средство — например, английская булавка.

Сны дня: сны нынешней ночи могут дать совет относительно того, как избавиться от серьезной болезни

Табу дня: табу в этот день — вредные привычки, от которых, впрочем, неплохо отказаться и в любое другое время.

Цитата дня: «Чтение для ума — то же, что физические упражнения для тела» (Джозеф Аддисон).

