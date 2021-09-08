Астрологический прогноз на 8 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Прогноз дня: энергию, которую принесет с собой этот день, нужно использовать исключительно в мирных целях. Мысли будут материализовываться буквально на глазах, поэтому они должны носить исключительно позитивный характер. Возможны предложения, от которых нельзя отказаться – например, новая должность или выгодная сделка. Финансовые операции противопоказаны.

Символ дня: барс, готовящийся к прыжку

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Число дня: 3.

Цвет дня: желтый, золотой, янтарный, лимонный.

Камни дня: рубин, авантюрин, карнеол, пирит.

За какую часть тела отвечает: затылочная часть головы.

Болезни дня: нужно отказаться от непосильной физической нагрузки и вредных привычек – алкоголя и курения.

Слова дня: повышенная энергетика.

Геометрическая фигура дня: вертикальный прямоугольник.

Брак и отношения дня: важно контролировать каждое свое слово – неосторожное высказывание может больно ранить партнера, а там и до ссоры недалеко.

Мистика дня: можно заготавливать лекарственные травы для лечебных – и волшебных – снадобий, талисманов и оберегов.

Табу дня: ни в коем случае нельзя отвечать агрессией на агрессию – это может оказаться опасным.

Какие люди рождаются в этот день: на свет появляются активные люди, которые рано становятся самостоятельными – они сами ходят в школу, разогревают обед и делают уроки. Во взрослом возрасте они направляют силы и энергию на развитие и совершенствование своего интеллекта, что позволяет им преуспевать в профессии. Правда – при одном условии: они должны сдерживать свой темперамент, в противном случае они могут наломать серьезных дров.

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