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Астрологический прогноз на 8 сентября

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Астрологический прогноз на 8 сентября

Фото: Associated Press

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для открытий даже в тех областях, которые кажутся человечеству хорошо известными, не говоря уже о доселе неизведанных. Также можно – и нужно! – подзаряжаться энергией от всего, что доставляет удовольствие – общения, хороших фильмов и книг. 

Символ дня: змея, кусающая себя за хвост. 

Стихия дня: Дерево. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 4. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, электрик. 

Счастливые камни дня: рубин, опал. 

За какую часть тела отвечает: кроветворная система. 

Болезни дня: от болезней, начавшихся в этот лунный день, серьезных последствий не предвидится, но длиться они могут очень долго, поэтому при первых симптомах недуга необходимо сразу же принять необходимые меры. 

Сны дня: сны нынешней ночи расскажут о том, что беспокоит человека в жизни или в работе. 

Афоризм дня: "Эго не является хозяином в собственном доме" (Зигмунд Фрейд). 

Геометрическая фигура дня: вертикально вытянутый прямоугольник. 

Ангел-хранитель дня: Оргус – укрепляет связи между людьми. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для проработки кармы – можно молиться и читать соответствующие заговоры. 

Табу дня: нужно отказаться от финансовых сделок – вместо прибыли они могут привести к убыткам.

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