Астрологический прогноз на 8 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно приступать к реализации не самых важных – бытовых и хозяйственных – дел, серьезные проекты лучше перенести на другое время.

Символ дня: Журавли.

Стихия дня: Металл.

Счастливый цвет дня: васильковый, аметистовый, сапфировый.

Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.

За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.

Болезни дня: посещать стоматолога можно только в случае острой боли.

Питание дня: желание отказаться от мяса – особенно птицы.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать, прививать и пасынковать плодовые деревья.

Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но – если они предвещают хорошее, ни в коем случае нельзя никому о них рассказывать – можно сглазить.

Табу дня: нельзя даже на время кому-нибудь давать свои вещи.

Цитата дня: «Счастье не зависит от того, кто вы и что вы имеете; оно зависит от того, о чем вы думаете» (Дейл Карнеги).

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