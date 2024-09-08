Астрологический прогноз на 8 сентября

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к реализации не самых важных – бытовых и хозяйственных – дел, серьезные проекты лучше перенести на другое время.
Символ дня: Журавли.
Стихия дня: Металл.
Счастливый цвет дня: васильковый, аметистовый, сапфировый.
Счастливые камни дня: гиацинт, цитрин.
За какую часть тела отвечает: бронхи, трахеи.
Болезни дня: посещать стоматолога можно только в случае острой боли.
Питание дня: желание отказаться от мяса – особенно птицы.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно обрабатывать землю, обрезать, прививать и пасынковать плодовые деревья.
Магия и мистика дня: день благоприятен для любовной магии.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, но – если они предвещают хорошее, ни в коем случае нельзя никому о них рассказывать – можно сглазить.
Табу дня: нельзя даже на время кому-нибудь давать свои вещи.
Цитата дня: «Счастье не зависит от того, кто вы и что вы имеете; оно зависит от того, о чем вы думаете» (Дейл Карнеги).
Читайте также:
- Год Зеленой Деревянной Змеи: что ждет нас в 2025-м
- Черная Луна в Весах с 29 июня 2024-го до 27 марта 2025 года: что нас ждет в это время
- Солнце в Деве 22 августа - 22 сентября 2024 года: что нас ждет в это время
- Зодиакальный гороскоп на сентябрь 2024 года для всех 12 знаков