Астрологический прогноз на 8 сентября

Гроздь винограда / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день — и это логично для понедельника — благоприятен для начала новых и важных дел — не стоит упускать счастливый шанс.

Символ дня: Гроздь винограда.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: желтый.

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.

Болезни дня: наибольшую опасность в это время представляют собой вирусы, поэтому важно избегать мест массового скопления людей.

Питание дня: можно позволить себе вредные продукты и алкоголь, но — в меру.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ

Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать защитные обереги и талисманы.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через три дня.

Табу дня: нежелательно грустить и унывать.

Цитата дня: «Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других» (Нельсон Мандела).