- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 1 мин
Астрологический прогноз на 8 сентября
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день — и это логично для понедельника — благоприятен для начала новых и важных дел — не стоит упускать счастливый шанс.
Символ дня: Гроздь винограда.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы.
Болезни дня: наибольшую опасность в это время представляют собой вирусы, поэтому важно избегать мест массового скопления людей.
Питание дня: можно позволить себе вредные продукты и алкоголь, но — в меру.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ
Магия и мистика дня: можно собственноручно создавать защитные обереги и талисманы.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими и сбываются через три дня.
Табу дня: нежелательно грустить и унывать.
Цитата дня: «Сложности и невзгоды разрушают одних людей, но создают других» (Нельсон Мандела).