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Астрологический прогноз на 8 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любые профессиональные и финансовые проекты окажутся успешными, особенно если приложить необходимые для этого усилия.
Символ дня: парусник.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.
Счастливые камни дня: аметист, изумруд, селенит.
За какую часть тела отвечает: ноги, голени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, удастся быстро вылечить, особенно если вовремя обратиться за врачебной помощью.
Питание дня: нежелательно включать в пищевой рацион цитрусовые и картофель.
Стрижка дня: один из лучших дней для посещения салона красоты.
Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники убирать мусор на дачном участке.
Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения обрядов, использующих магическую силу проточной воды.
Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, несут важную информацию, но, чтобы понять ее ценность, необходимо тщательно их проанализировать.
Табу дня: необходимо остерегаться переохлаждения организма — сквозняков, сырости и холодной воды.
Цитата дня: «Время — самый драгоценный из всех ресурсов» (Теофраст).
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