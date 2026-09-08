Астрологический прогноз на 8 сентября

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любые профессиональные и финансовые проекты окажутся успешными, особенно если приложить необходимые для этого усилия.

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Символ дня: парусник.

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Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый.

Счастливые камни дня: аметист, изумруд, селенит.

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За какую часть тела отвечает: ноги, голени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, удастся быстро вылечить, особенно если вовремя обратиться за врачебной помощью.

Питание дня: нежелательно включать в пищевой рацион цитрусовые и картофель.

Стрижка дня: один из лучших дней для посещения салона красоты.

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Дачные работы дня: можно обрезать деревья и кустарники убирать мусор на дачном участке.

Магия и мистика дня: день благоприятен для проведения обрядов, использующих магическую силу проточной воды.

Сны дня: сны нынешней ночи, как правило, несут важную информацию, но, чтобы понять ее ценность, необходимо тщательно их проанализировать.

Табу дня: необходимо остерегаться переохлаждения организма — сквозняков, сырости и холодной воды.

Цитата дня: «Время — самый драгоценный из всех ресурсов» (Теофраст).

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