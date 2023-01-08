Астрологический прогноз на 8 января

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: необходимо контролировать свои эмоции, а также действия, совершенные под их влиянием и сказанные в порыве – пусть даже и позитивном – слова. Желательно не пускаться в откровенность с малознакомыми людьми – о ней впоследствии придется пожалеть.
Символ дня: виноградная гроздь.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: желтый, золотой.
Счастливые камни дня: обсидиан, вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы.
Болезни дня: можно подхватить инфекцию и получить травму, поэтому необходимо соблюдать осторожность: не заниматься экстремальными видами спорта, осторожно передвигаться по улицам в гололед и реже посещать места большого скопления людей.
Питание дня: если нет возможности поголодать и попоститься, то стоит хотя бы соблюдать умеренность в питании – не переедать и избегать тяжелой для желудка пищи.
Стрижка дня: поход в парикмахерскую рекомендуется отложить.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги – они будут иметь огромную силу.
Сны дня: сны нынешних лунных суток часто бывают вещими и сбываются в течение трех дней.
Табу дня: нежелательно заниматься самокритикой и самоедством.
Ангел-хранитель дня: Доркан – дарит надежду на лучшее.
Афоризм дня: "Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется искать время для лечения" (Джон Уэйнмейкер).
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