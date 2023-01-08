Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 8 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
37
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 8 января

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: необходимо контролировать свои эмоции, а также действия, совершенные под их влиянием и сказанные в порыве – пусть даже и позитивном – слова. Желательно не пускаться в откровенность с малознакомыми людьми – о ней впоследствии придется пожалеть. 

Символ дня: виноградная гроздь. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 8. 

Счастливый цвет дня: желтый, золотой. 

Счастливые камни дня: обсидиан, вороний и соколиный глаз. 

За какую часть тела отвечает: почки, эндокринные железы. 

Болезни дня: можно подхватить инфекцию и получить травму, поэтому необходимо соблюдать осторожность: не заниматься экстремальными видами спорта, осторожно передвигаться по улицам в гололед и реже посещать места большого скопления людей. 

Питание дня: если нет возможности поголодать и попоститься, то стоит хотя бы соблюдать умеренность в питании – не переедать и избегать тяжелой для желудка пищи. 

Стрижка дня: поход в парикмахерскую рекомендуется отложить. 

Магия и мистика дня: можно создавать защитные талисманы и обереги – они будут иметь огромную силу. 

Сны дня: сны нынешних лунных суток часто бывают вещими и сбываются в течение трех дней. 

Табу дня: нежелательно заниматься самокритикой и самоедством. 

Ангел-хранитель дня: Доркан – дарит надежду на лучшее. 

Афоризм дня: "Если ты не можешь найти время для отдыха, тебе очень скоро придется искать время для лечения" (Джон Уэйнмейкер). 

Читайте также:

Самый страшный момент был, когда привезли раненых деток – медик из Азовстали Нина Колосинская

Самый страшный момент был, когда привезли раненых деток – медик из Азовстали Нина Колосинская

Похожие темы:

Дата публикации
Просмотры
37
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация