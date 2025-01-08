Астрологический прогноз на 8 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит приступать к началу новых дел – они будут обречены на неудачу, можно работать только над теми, которые уже находятся в работе.

Символ дня: Нетопырь.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: бежевый.

Счастливые камни дня: черный жемчуг, александрит.

За какую часть тела отвечает: сердце, сосуды.

Болезни дня: могут обостриться хронические заболевания, кторые надо лечить по расписанной врачом схеме.

Питание дня: необходимо внимательно следить за свежестью и качеством продуктов на своем столе.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться категорически.

Магия и мистика дня: можно осваивать магические знания и навыки.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают тревожными, но, к счастью, значения не имеют – не стоит принимать их близко к сердцу.

Табу дня: нельзя разговаривать с незнакомцами.

Цитата дня: «Достаточно смены декораций, и все сразу может измениться – ход времени, поток эмоций» (Харуки Мураками).

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