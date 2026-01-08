- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 65
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 8 января
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для старта любых новых дел — от небольших до серьезны и глобальных.
Символ дня: орел, парящий в вышине.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: синий.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки — особенно на позвоночник, они могут стать причиной серьезной травмы.
Питание дня: можно голодать и поститься.
Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств полудрагоценных камней.
Сны дня: сны нынешней ночи содержат информацию том, как наше настоящее связано с прошлым и будущим.
Табу дня: необходимо опасаться высоты.
Цитата дня: «Любовь и работа — единственные стоящие вещи в жизни. Работа — это своеобразная форма любви» (Мэрилин Монро).
