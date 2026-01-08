Астрологический прогноз на 8 января

Орел / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для старта любых новых дел — от небольших до серьезны и глобальных.

Символ дня: орел, парящий в вышине.

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

Реклама

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: противопоказаны серьезные физические нагрузки — особенно на позвоночник, они могут стать причиной серьезной травмы.

Питание дня: можно голодать и поститься.

Стрижка дня: от стрижки в этот день лучше отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы с использованием волшебных свойств полудрагоценных камней.

Сны дня: сны нынешней ночи содержат информацию том, как наше настоящее связано с прошлым и будущим.

Табу дня: необходимо опасаться высоты.

Цитата дня: «Любовь и работа — единственные стоящие вещи в жизни. Работа — это своеобразная форма любви» (Мэрилин Монро).

Реклама

Читайте также: