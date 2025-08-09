- Дата публикации
-
- Категория
- Астрология
- Количество просмотров
- 86
- Время на прочтение
- 2 мин
Астрологический прогноз на 9 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно – велика вероятность серьезной ошибки.
Символ дня: Колокол.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: лимонный.
Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.
За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день может привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.
Питание дня: можно есть любые – в том числе, и условно вредные – продукты, но обязательно соблюдать меру.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов.
Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение трех ней.
Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – за нас это охотно сделают другие.
Цитата дня: «Счастье и епло приходят тогда, когда перестаешь ныть, судить всех подряд и тащить за собой обиды» (Пэн Дэцай).
