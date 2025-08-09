Астрологический прогноз на 9 августа

Колокола / © Credits

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно приступать к реализации новых проектов, а вот важные решения необходимо принимать осторожно – велика вероятность серьезной ошибки.

Символ дня: Колокол.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: лимонный.

Счастливые камни дня: вороний и соколиный глаз.

За какую часть тела отвечает: эндокринные железы, почки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день может привести к серьезным осложнениям, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.

Питание дня: можно есть любые – в том числе, и условно вредные – продукты, но обязательно соблюдать меру.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: можно собирать урожай овощей и фруктов.

Магия и мистика дня: можно создавать защитные обереги.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими – они сбываются в течение трех ней.

Табу дня: нельзя заниматься самокритикой – за нас это охотно сделают другие.

Цитата дня: «Счастье и епло приходят тогда, когда перестаешь ныть, судить всех подряд и тащить за собой обиды» (Пэн Дэцай).

