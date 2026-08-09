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Астрологический прогноз на 9 августа
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нежелательно тратить силы, которых в этот день и так будет немного, на суету, сплетни, ссоры и споры, также же нежелательно переоценивать свои возможности – это может привести к к необдуманным и опрометчивым поступкам.
Символ дня: Болото.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 8.
Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.
Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.
За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.
Болезни дня: болезни этого дня начинаются внезапно и несут серьезную угрозу организму, поэтому нельзя затягивать с их лечением.
Питание дня: питаться необходимо умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – она может принести счастье и радость.
Дачные работы дня: можно бороться с вредителями и работать с почвой.
Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство и собственную ауру, а также избавляться от негативных «привязок».
Сны дня: сны нынешней ночи могут предупреждать об опасности.
Табу дня: не рекомендуется делать крупные покупки – они окажутся бракованными.
Цитата дня: «Большие обещания уменьшают доверие» (Гораций).
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