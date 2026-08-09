Астрологический прогноз на 9 августа

Болото / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нежелательно тратить силы, которых в этот день и так будет немного, на суету, сплетни, ссоры и споры, также же нежелательно переоценивать свои возможности – это может привести к к необдуманным и опрометчивым поступкам.

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Символ дня: Болото.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 8.

Счастливый цвет дня: голубой, аквамарин.

Счастливые камни дня: хризопраз, жадеит, желтый нефрит.

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За какую часть тела отвечает: ноги, бедра.

Болезни дня: болезни этого дня начинаются внезапно и несут серьезную угрозу организму, поэтому нельзя затягивать с их лечением.

Питание дня: питаться необходимо умеренно, заменив мясо рыбой и растительной пищей.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки – она может принести счастье и радость.

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Дачные работы дня: можно бороться с вредителями и работать с почвой.

Магия и мистика дня: можно очищать окружающее пространство и собственную ауру, а также избавляться от негативных «привязок».

Сны дня: сны нынешней ночи могут предупреждать об опасности.

Табу дня: не рекомендуется делать крупные покупки – они окажутся бракованными.

Цитата дня: «Большие обещания уменьшают доверие» (Гораций).

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