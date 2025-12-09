Астрологический прогноз на 9 декабря

Бабочка / © Associated Press

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: можно начинать работу над важными проектами, решать финансовые и бизнес-вопросы — все они обречены н успех.

Символ дня: бабочка

Реклама

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: индиго.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

Реклама

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: нельзя перегружать и травмировать позвоночник — сегодня он находится под особенно сильным «ударом».

Питание дня: можно садиться на новую диету, также необходимо исключить из рациона мучное и сладкое.

Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.

Реклама

Магия и мистика дня: день благоприятен для магические ритуалов и обрядов, использующих полудрагоценные камни.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если в них «участвуют» родные и близкие люди, в том числе и уже ушедшие от нас.

Табу дня: важно опасаться воды — даже пить сегодня следует с осторожностью.

Цитата дня: «Счастье — когда тебя понимают, большое счастье — когда тебя любят, настоящее счастье — когда любишь ты» (Конфуций).

Реклама

Читайте также: