Астрологический прогноз на 9 декабря
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно начинать работу над важными проектами, решать финансовые и бизнес-вопросы — все они обречены н успех.
Символ дня: бабочка
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 2.
Счастливый цвет дня: индиго.
Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.
За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.
Болезни дня: нельзя перегружать и травмировать позвоночник — сегодня он находится под особенно сильным «ударом».
Питание дня: можно садиться на новую диету, также необходимо исключить из рациона мучное и сладкое.
Стрижка дня: не самый подходящий день для стрижки.
Магия и мистика дня: день благоприятен для магические ритуалов и обрядов, использующих полудрагоценные камни.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, особенно если в них «участвуют» родные и близкие люди, в том числе и уже ушедшие от нас.
Табу дня: важно опасаться воды — даже пить сегодня следует с осторожностью.
Цитата дня: «Счастье — когда тебя понимают, большое счастье — когда тебя любят, настоящее счастье — когда любишь ты» (Конфуций).
