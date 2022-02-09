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Астрологический прогноз на 9 февраля

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Астрологический прогноз на 9 февраля

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Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых профессиональных начинаний, деловых переговоров, во время которых партнеры будут охотно идти навстречу друг другу, и финансовых сделок – успешно решатся даже самые сложные вопросы. 

Символ дня: родник. 

Стихия дня: Вода. 

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный. 

Счастливые камни дня: январь, хризолит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости груди. 

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, можно надеяться даже на исцеление от длительного недуга, которое иначе как счастливым не назовешь. 

Афоризм дня: "Сердце близких – твоя крепость" (ирландская пословица). 

Геометрическая фигура дня: асимметрия. 

Брак и отношения дня: идеальный день для романтических знакомств, встреч с любимым человеком и заключения брака. 

Мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе, торговле и финансовых делах. 

Табу дня: не стоит отправляться в путешествия – они не заладятся. 

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