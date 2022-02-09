Астрологический прогноз на 9 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для новых профессиональных начинаний, деловых переговоров, во время которых партнеры будут охотно идти навстречу друг другу, и финансовых сделок – успешно решатся даже самые сложные вопросы.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.
Счастливые камни дня: январь, хризолит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости груди.
Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, можно надеяться даже на исцеление от длительного недуга, которое иначе как счастливым не назовешь.
Афоризм дня: "Сердце близких – твоя крепость" (ирландская пословица).
Геометрическая фигура дня: асимметрия.
Брак и отношения дня: идеальный день для романтических знакомств, встреч с любимым человеком и заключения брака.
Мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе, торговле и финансовых делах.
Табу дня: не стоит отправляться в путешествия – они не заладятся.
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