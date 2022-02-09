Астрологический прогноз на 9 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для новых профессиональных начинаний, деловых переговоров, во время которых партнеры будут охотно идти навстречу друг другу, и финансовых сделок – успешно решатся даже самые сложные вопросы.

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода.

Энергетика дня: день благоприятен для активных действий.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, лимонный, шафранный.

Счастливые камни дня: январь, хризолит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости груди.

Болезни дня: заболевания, начавшиеся в этот день, проходят очень быстро, можно надеяться даже на исцеление от длительного недуга, которое иначе как счастливым не назовешь.

Афоризм дня: "Сердце близких – твоя крепость" (ирландская пословица).

Геометрическая фигура дня: асимметрия.

Брак и отношения дня: идеальный день для романтических знакомств, встреч с любимым человеком и заключения брака.

Мистика дня: можно читать заговоры на удачу в бизнесе, торговле и финансовых делах.

Табу дня: не стоит отправляться в путешествия – они не заладятся.

Читайте также: