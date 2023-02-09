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Астрологический прогноз на 9 февраля

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
89
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 февраля

Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: на успех сегодня будут обречены любые дела – как старые, так и новые, поэтому необходимо доводить до ума одни, а потом браться за другие. 

Символ дня: орел. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 2. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, кобальтовый. 

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма. 

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не представляют особой сложности, но требуют лечения, к которому нужно приступать при появлении первых симптомов. Нельзя допускать самолечения – любые препараты должен прописывать врач. 

Питание дня: питание должно быть умеренным, от мяса и алкоголя нужно отказаться. 

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с волшебной силой минералов и полудрагоценных монет. 

Сны дня: сны нынешней лунной ночи часто бывают провидческими – они показывают человеку его будущее. 

Табу дня: нужно опасаться большой высоты. 

Афоризм дня: "Задайтесь целью ежедневно делать то, что вам не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения" (Марк Твен). 

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Дата публикации
Просмотры
89
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