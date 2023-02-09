Астрологический прогноз на 9 февраля

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: на успех сегодня будут обречены любые дела – как старые, так и новые, поэтому необходимо доводить до ума одни, а потом браться за другие.

Символ дня: орел.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 2.

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, кобальтовый.

Счастливые камни дня: горный хрусталь, красная яшма.

За какую часть тела отвечает: плечи, лопатки.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не представляют особой сложности, но требуют лечения, к которому нужно приступать при появлении первых симптомов. Нельзя допускать самолечения – любые препараты должен прописывать врач.

Питание дня: питание должно быть умеренным, от мяса и алкоголя нужно отказаться.

Стрижка дня: для стрижки день неблагоприятен.

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, связанные с волшебной силой минералов и полудрагоценных монет.

Сны дня: сны нынешней лунной ночи часто бывают провидческими – они показывают человеку его будущее.

Табу дня: нужно опасаться большой высоты.

Афоризм дня: "Задайтесь целью ежедневно делать то, что вам не по душе. Это золотое правило поможет вам выполнять свой долг без отвращения" (Марк Твен).

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