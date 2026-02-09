Астрологический прогноз на 9 февраля

Манускрипт / © Credits

Реклама

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день несет новые знания, которые усваиваются легче и быстрее, чем в любое другое время, поэтому желательно посвятить его учебе

Символ дня: манускрипт.

Реклама

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный и черный.

Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.

Реклама

За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, бывают тяжелыми, поэтому приступать к лечению нужно как можно быстрее.

Питание дня: в питании важно соблюдать умеренность — голодание может быть еще более опасным, чем переедание.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Реклама

Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся найти ответ на важный вопрос.

Сны дня: в снах нынешней ночи могут содержаться новые и важные знания, на которые нужно обязательно обратить внимание.

Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны — это может ударить не только по тому, кого она касается напрямую, но и по человеку, который ее разболтал.

Цитата дня: «Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него» (Марк Аврелий).

Реклама

Читайте также: