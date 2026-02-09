- Дата публикации
Астрологический прогноз на 9 февраля
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день несет новые знания, которые усваиваются легче и быстрее, чем в любое другое время, поэтому желательно посвятить его учебе
Символ дня: манускрипт.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный и черный.
Счастливые камни дня: голубой нефрит, голубой агат.
За какую часть тела отвечает: тазобедренный пояс.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, бывают тяжелыми, поэтому приступать к лечению нужно как можно быстрее.
Питание дня: в питании важно соблюдать умеренность — голодание может быть еще более опасным, чем переедание.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать духовную и эзотерическую литературу — в ней удастся найти ответ на важный вопрос.
Сны дня: в снах нынешней ночи могут содержаться новые и важные знания, на которые нужно обязательно обратить внимание.
Табу дня: нельзя разглашать чужие тайны — это может ударить не только по тому, кого она касается напрямую, но и по человеку, который ее разболтал.
Цитата дня: «Настоящий способ мстить врагу — это не походить на него» (Марк Аврелий).
