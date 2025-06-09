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- Астрология
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Астрологический прогноз на 9 июня
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: нынешний день, несмотря на понедельник, прекрасное время для общения с друзьями и родными.
Символ дня: Горн.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: лиловый – символизирует духовный рост и внутреннюю трансформацию.
Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять меры.
Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но только – с разрешения врача.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно работать с почвой, усиленно поливать и подкармливать растения.
Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности, которые помогут отыскать пропавшие вещи или документы.
Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут – внимания на них можно не обращать.
Табу дня: нельзя бездельничать – звезды не простят бездействия.
Цитата дня: «Слово должно быть верным, действие длно быть решительным» (Конфуций).