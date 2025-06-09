Астрологический прогноз на 9 июня

Горн / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, несмотря на понедельник, прекрасное время для общения с друзьями и родными.

Символ дня: Горн.

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Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый – символизирует духовный рост и внутреннюю трансформацию.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

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За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять меры.

Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но только – с разрешения врача.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно работать с почвой, усиленно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности, которые помогут отыскать пропавшие вещи или документы.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут – внимания на них можно не обращать.

Табу дня: нельзя бездельничать – звезды не простят бездействия.

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Цитата дня: «Слово должно быть верным, действие длно быть решительным» (Конфуций).