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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Астрология
Количество просмотров
170
Время на прочтение
1 мин

Астрологический прогноз на 9 июня

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Автор публикации
Фото автора: Мила Королева Мила Королева
Горн

Горн / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: нынешний день, несмотря на понедельник, прекрасное время для общения с друзьями и родными.

Символ дня: Горн.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: лиловый – символизирует духовный рост и внутреннюю трансформацию.

Счастливые камни дня: сапфир, лазурит.

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: заболевания нынешнего дня проходят быстро и без осложнений, особенно если вовремя принять меры.

Питание дня: хороший результат дает лечебное голодание, но только – с разрешения врача.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

Дачные работы дня: можно работать с почвой, усиленно поливать и подкармливать растения.

Магия и мистика дня: день, когда у каждого человека могут проявиться экстрасенсорные способности, которые помогут отыскать пропавшие вещи или документы.

Сны дня: сны нынешней ночи важной информации не несут – внимания на них можно не обращать.

Табу дня: нельзя бездельничать – звезды не простят бездействия.

Цитата дня: «Слово должно быть верным, действие длно быть решительным» (Конфуций).

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Дата публикации
Количество просмотров
170
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