Астрологический прогноз на 9 июня

Черепаха / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения незначительных дел и подготовке к новым — серьезным — проектам.

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Символ дня: черепаха.

Стихия дня: Металл.

Счастливое число дня: 7.

Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.

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Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.

За какую часть тела отвечает: ноги, колени.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому необходимо сразу же принимать соответствующие меры. Нельзя лечить уши и принимать новые финансовые препараты

Питание дня: можно садиться на диету, голодать и поститься.

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Стрижка дня: с изменением прически нужно повременить.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно особое внимание нужно посвятить подкормке, прививкам и обрезке растений.

Магия и мистика дня: день благоприятен для аутотренинга, медитаций и гадания на картах Таро.

Сны дня: сны нынешней ночи показывают нам нашу жизнь такой, какая она есть — особой сложности в расшифровке они не требуют. .

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Табу дня: нельзя приступать к новым делам — они заведомо окажутся повальными.

Цитата дня: «Кто не говорит правду о себе, не может говорить ее о других» (Вирджиния Вульф).

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