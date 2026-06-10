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Астрологический прогноз на 9 июня
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день благоприятен для завершения незначительных дел и подготовке к новым — серьезным — проектам.
Символ дня: черепаха.
Стихия дня: Металл.
Счастливое число дня: 7.
Счастливый цвет дня: зеленый, малахитовый, изумрудный.
Счастливые камни дня: соколиный глаз, тигровый глаз, кошачий глаз.
За какую часть тела отвечает: ноги, колени.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут быть опасными, поэтому необходимо сразу же принимать соответствующие меры. Нельзя лечить уши и принимать новые финансовые препараты
Питание дня: можно садиться на диету, голодать и поститься.
Стрижка дня: с изменением прически нужно повременить.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ, но особенно особое внимание нужно посвятить подкормке, прививкам и обрезке растений.
Магия и мистика дня: день благоприятен для аутотренинга, медитаций и гадания на картах Таро.
Сны дня: сны нынешней ночи показывают нам нашу жизнь такой, какая она есть — особой сложности в расшифровке они не требуют. .
Табу дня: нельзя приступать к новым делам — они заведомо окажутся повальными.
Цитата дня: «Кто не говорит правду о себе, не может говорить ее о других» (Вирджиния Вульф).
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