Астрологический прогноз на 9 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда любое принятое решение окажется единственно верным.

Символ дня: Родник.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный.

Счастливые камни дня: янтарь, уваровит, хризолит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.

Болезни дня: даже люди с серьезными проблемами со здоровьем могут почувствовать облегчение, а некоторые и вовсе – излечиться.

Питание дня: нельзя сидеть на диете и голодать.

Стрижка дня: один из самых худших дней для стрижки.

Дачные работы дня: от обрезки веток необходимо отказаться – можно погубить дерево или куст.

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы для привлечения удачи в бизнесе и финансах.

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются и полезной информации не несут.

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.

Цитата дня: «Наше раскаяние – это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ» (Франсуа д Ларошфуко).

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