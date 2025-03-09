Астрологический прогноз на 9 марта

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда любое принятое решение окажется единственно верным.
Символ дня: Родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый, янтарный.
Счастливые камни дня: янтарь, уваровит, хризолит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела.
Болезни дня: даже люди с серьезными проблемами со здоровьем могут почувствовать облегчение, а некоторые и вовсе – излечиться.
Питание дня: нельзя сидеть на диете и голодать.
Стрижка дня: один из самых худших дней для стрижки.
Дачные работы дня: от обрезки веток необходимо отказаться – можно погубить дерево или куст.
Магия и мистика дня: можно создавать талисманы для привлечения удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются и полезной информации не несут.
Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия.
Цитата дня: «Наше раскаяние – это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ» (Франсуа д Ларошфуко).
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