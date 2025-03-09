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Астрологический прогноз на 9 марта

Астрологический прогноз на 9 марта

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: день, когда любое принятое решение окажется единственно верным. 

Символ дня: Родник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый, янтарный. 

Счастливые камни дня: янтарь, уваровит, хризолит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости грудного отдела. 

Болезни дня: даже люди с серьезными проблемами со здоровьем могут почувствовать облегчение, а некоторые и вовсе – излечиться. 

Питание дня: нельзя сидеть на диете и голодать. 

Стрижка дня: один из самых худших дней для стрижки. 

Дачные работы дня: от обрезки веток необходимо отказаться – можно погубить дерево или куст. 

Магия и мистика дня: можно создавать талисманы для привлечения удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются и полезной информации не несут. 

Табу дня: нежелательно отправляться в путешествия. 

Цитата дня: «Наше раскаяние – это обычно не столько сожаление о зле, которое совершили мы, сколько боязнь зла, которое могут причинить нам в ответ» (Франсуа д Ларошфуко). 

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