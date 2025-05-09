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Астрологический прогноз на 9 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения — слишком велик риск досадной ошибки.
Символ дня: колесо.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: синий — символ надежности, стабильности, спокойствия и чистоты.
Счастливые камни дня: красный опал, рубин.
За какую часть тела отвечает: кровь.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и изнуряют организм, поэтому важно поторопиться с лечением.
Питание дня: в рационе должно быть как можно больше овощей, фруктов и зелени.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: можно собирать первый урожай — например, клубники, в нынешнем году — преимущественно тепличной.
Магия и мистика дня: можно прорабатывать плохую карму.
Сны дня: сны нынешней ночи могут показать, какие события прошлого привели к нынешней жизненной ситуации.
Табу дня: нельзя рисковать финансами — особенно чужими.
Цитата дня: «Характер определяет судьбу» (Гераклит Эфесский).
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