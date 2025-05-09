Астрологический прогноз на 9 мая

Колесо / © Associated Press

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: не стоит принимать важные решения — слишком велик риск досадной ошибки.

Символ дня: колесо.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: синий — символ надежности, стабильности, спокойствия и чистоты.

Счастливые камни дня: красный опал, рубин.

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За какую часть тела отвечает: кровь.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, длятся долго и изнуряют организм, поэтому важно поторопиться с лечением.

Питание дня: в рационе должно быть как можно больше овощей, фруктов и зелени.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: можно собирать первый урожай — например, клубники, в нынешнем году — преимущественно тепличной.

Магия и мистика дня: можно прорабатывать плохую карму.

Сны дня: сны нынешней ночи могут показать, какие события прошлого привели к нынешней жизненной ситуации.

Табу дня: нельзя рисковать финансами — особенно чужими.

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Цитата дня: «Характер определяет судьбу» (Гераклит Эфесский).

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