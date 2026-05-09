Астрологический прогноз на 9 мая

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно получать новые знания, которые будут усваиваться очень легко, также можно учить других, передавая свои знания тем, кто в них нуждается.

Символ дня: Свиток.

Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: красный, малиной, бордовый.

Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.

За какую часть тела отвечает: позвоночник.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, тяжелы, изнурительны и продолжительны, поэтому не стоит тянуть с их лечением — с появлением первых симптомов нужно обратиться к врачу.

Питание дня: можно голодать и поститься, если же такой возможности нет, необходимо хотя соблюдать умеренность в еде.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.

Дачные работы дня: день благоприятен для подкормки растений минеральными удобрениями.

Магия и мистика дня: гадать можно только если вопрос касается материального положения.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.

Табу дня: резкие движения — особенно это касается занятий спортом — чреваты травмами.

Цитата дня: «Чистая совесть — самая лучшая подушка» (Генрик Ибсен).

