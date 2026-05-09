Астрологический прогноз на 9 мая
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: несмотря на выходной, можно получать новые знания, которые будут усваиваться очень легко, также можно учить других, передавая свои знания тем, кто в них нуждается.
Символ дня: Свиток.
Стихия дня: Дерево.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: красный, малиной, бордовый.
Счастливые камни дня: голубой агат, голубой нефрит, синий сапфир, синяя яшма.
За какую часть тела отвечает: позвоночник.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, тяжелы, изнурительны и продолжительны, поэтому не стоит тянуть с их лечением — с появлением первых симптомов нужно обратиться к врачу.
Питание дня: можно голодать и поститься, если же такой возможности нет, необходимо хотя соблюдать умеренность в еде.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться.
Дачные работы дня: день благоприятен для подкормки растений минеральными удобрениями.
Магия и мистика дня: гадать можно только если вопрос касается материального положения.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают вещими, поэтому не стоит их игнорировать.
Табу дня: резкие движения — особенно это касается занятий спортом — чреваты травмами.
Цитата дня: «Чистая совесть — самая лучшая подушка» (Генрик Ибсен).
