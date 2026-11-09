Астрологический прогноз на 9 ноября

Золотой Лебедь / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: необходимо завершать начатые ранее дела и подводить итоги, которые позволят определить совершенные ошибки.

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Символ дня: Золотой Лебедь.

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Стихия дня: Дерево.

Счастливое число дня: 3.

Счастливый цвет дня: коричневый, каштановый.

Счастливые камни дня: турмалин, белый коралл.

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За какую часть тела отвечает: гипофиз.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и не несут серьезных последствий, но это не значит, что их не нужно лечить.

Питание дня: мясо может вызвать аллергическую реакцию, поэтому его нужно заменить кашами и овощами — свежими или тушеными, но не жареными.

Стрижка дня: стрижка, сделанная в этот день, поможет снять накопившийся негатив.

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Магия и мистика дня: можно делать обереги, защищающие дом и семейный очаг.

Сны дня: сны нынешней ночи сбываются только в том случае, если будут радостными и счастливыми, так что на мрачные сюжеты внимание можно не обращать.

Табу дня: нежелательно официально оформлять отношения с любимым человеком.

Цитата дня: «Странность является необходимым ингредиентом для красоты» (Шарль Бодлер).

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