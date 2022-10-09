Категория
Леди
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 9 октября

Дата публикации
Просмотры
20
Время на прочтение
2 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Астрологический прогноз на 9 октября

Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к началу важных дел – с учетом того, что на календаре выходной, хотя бы составить приблизительный план действий по достижению поставленной цели. Сложатся идеальные условия для принятия важного решения – удастся учесть все факторы и обстоятельства. 

Символ дня: труба, зовущая к действию.  

Стихия дня: Земля. 

Энергетика дня: активно действовать можно только в том случае, если это в самом деле необходимо. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, темно-синий. 

Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт. 

За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, если вовремя принять необходимые меры, этот эффект усилится. Особенно уязвимым является кишечник, поэтому категорически не рекомендуется есть раздражающую его пищу (молоко и его производные, продукты с большим содержанием глютена, копчености, алкоголь) и делать операции на этой части тела. 

Сны дня: сны нынешней ночи неинформативны, поэтому не стоит принимать их сюжет близко к сердцу. 

Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – астрологи считают, что манипуляции с волосами сегодня способствуют увеличению материального благосостояния. 

Афоризм дня: "В этой жизни вам нужны только невежество и уверенность в себе, и все – успех вам обеспечен" (Марк Твен). 

Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит пророческие сны и способность предвидеть грядущие события.

Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к экстрасенсам. 

Табу дня: нельзя напрягать зрение – сегодня оно ослаблено. 

Читайте также:

Приютили сотни животных с хозяевами! История фермеров Евгении Молчановой и Анатолия Пилипенко

Приютили сотни животных с хозяевами! История фермеров Евгении Молчановой и Анатолия Пилипенко

Похожие темы:

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
20
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация