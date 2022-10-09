Астрологический прогноз на 9 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно приступать к началу важных дел – с учетом того, что на календаре выходной, хотя бы составить приблизительный план действий по достижению поставленной цели. Сложатся идеальные условия для принятия важного решения – удастся учесть все факторы и обстоятельства.
Символ дня: труба, зовущая к действию.
Стихия дня: Земля.
Энергетика дня: активно действовать можно только в том случае, если это в самом деле необходимо.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, темно-синий.
Счастливые камни дня: сапфир, гиацинт.
За какую часть тела отвечает: желудочно-кишечный тракт.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, непродолжительны и протекают легко, если вовремя принять необходимые меры, этот эффект усилится. Особенно уязвимым является кишечник, поэтому категорически не рекомендуется есть раздражающую его пищу (молоко и его производные, продукты с большим содержанием глютена, копчености, алкоголь) и делать операции на этой части тела.
Сны дня: сны нынешней ночи неинформативны, поэтому не стоит принимать их сюжет близко к сердцу.
Стрижка дня: день благоприятен для стрижки – астрологи считают, что манипуляции с волосами сегодня способствуют увеличению материального благосостояния.
Афоризм дня: "В этой жизни вам нужны только невежество и уверенность в себе, и все – успех вам обеспечен" (Марк Твен).
Ангел-хранитель дня: Гусфар – дарит пророческие сны и способность предвидеть грядущие события.
Магия и мистика дня: можно обращаться за помощью к экстрасенсам.
Табу дня: нельзя напрягать зрение – сегодня оно ослаблено.
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