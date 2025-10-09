Астрологический прогноз на 9 октября

Паутина / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо избегать чересчур тесного общения с теми, кто нам дорог — слишком велик риск испортить отношения.

Символ дня: паутина.

Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: голубой

Счастливые камни дня: гранат, хризолит

За какую часть тела отвечает: кишечник.

Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет продолжительной, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.

Питание дня: нельзя переедать — питание должно быть умеренным.

Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.

Дачные работы дня: можно готовить сад к зиме.

Магия и мистика дня: можно делать амулеты и читать заговоры, привлекающие деловую и финансовую удачу.

Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать важную подсказку относительно будущего.

Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных — особенно выпивших — людей.

Цитата дня: «Высший источник счастья моей души — это спокойствие моего ума» (Далай-лама XIV).

