Астрологический прогноз на 9 октября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо избегать чересчур тесного общения с теми, кто нам дорог — слишком велик риск испортить отношения.
Символ дня: паутина.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: голубой
Счастливые камни дня: гранат, хризолит
За какую часть тела отвечает: кишечник.
Болезни дня: болезнь, начавшаяся в этот день, скорее всего, будет продолжительной, поэтому не стоит медлить с визитом к врачу.
Питание дня: нельзя переедать — питание должно быть умеренным.
Стрижка дня: для стрижки день благоприятен.
Дачные работы дня: можно готовить сад к зиме.
Магия и мистика дня: можно делать амулеты и читать заговоры, привлекающие деловую и финансовую удачу.
Сны дня: сны нынешней ночи могут содержать важную подсказку относительно будущего.
Табу дня: необходимо остерегаться неадекватных — особенно выпивших — людей.
Цитата дня: «Высший источник счастья моей души — это спокойствие моего ума» (Далай-лама XIV).
