Астрологический прогноз на 9 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня для новых и серьезных начинаний день не подходит — их результат будет совсем не тем, на которые мы рассчитываем.
Символ дня: обезьяна.
Стихия дня: Огонь.
Счастливое число дня: 9.
Счастливый цвет дня: зеленый.
Счастливые камни дня: агат, аметист.
За какую часть тела отвечает: почки, кожа.
Болезни дня: любой поставленный сегодня диагноз нуждается в проверке и уточнении.
Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо — особенно жирное и жареное.
Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.
Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.
Магия и мистика дня: нужно носить с собой оберег, чтобы уберечься от сглаза — его вероятность возрастает в разы.
Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, как можно излечиться от тяжелой болезни.
Табу дня: желательно отказаться от вредных привычек — прежде всего курения и употребления алкоголя.
Цитата дня: «Всякий поступок берет свое начало в мысли», Ван Мэн.
