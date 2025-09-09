Астрологический прогноз на 9 сентября

Обезьяна / © Associated Press

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня для новых и серьезных начинаний день не подходит — их результат будет совсем не тем, на которые мы рассчитываем.

Символ дня: обезьяна.

Стихия дня: Огонь.

Счастливое число дня: 9.

Счастливый цвет дня: зеленый.

Счастливые камни дня: агат, аметист.

За какую часть тела отвечает: почки, кожа.

Болезни дня: любой поставленный сегодня диагноз нуждается в проверке и уточнении.

Питание дня: необходимо исключить из рациона мясо — особенно жирное и жареное.

Стрижка дня: от стрижки нужно отказаться категорически.

Дачные работы дня: день благоприятен для любых садово-огородных работ.

Магия и мистика дня: нужно носить с собой оберег, чтобы уберечься от сглаза — его вероятность возрастает в разы.

Сны дня: сны нынешней ночи могут подсказать, как можно излечиться от тяжелой болезни.

Табу дня: желательно отказаться от вредных привычек — прежде всего курения и употребления алкоголя.

Цитата дня: «Всякий поступок берет свое начало в мысли», Ван Мэн.

