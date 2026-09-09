Астрологический прогноз на 9 сентября

Кувшинка / © Credits

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Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: день, когда необходимо сохранять хорошее расположение духа и нежелательно перенапрягаться — особо трудоемкие дела лучше перенести на другое время.

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Символ дня: кувшинка.

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Стихия дня: Вода.

Счастливое число дня: 1.

Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, белый.

Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз.

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За какую часть тела отвечает: глаза.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять меры по их излечению, так что не стоит с ними медлить.

Питание дня: недоедание также вредно, как и переедание, поэтому в еде необходимо соблюдать баланс.

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.

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Дачные работы дня: в саду нельзя ничего срывать, рубить и выкапывать, даже давно засохшие растения, лучше перенести такие решительные шаги на другое время.

Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией, особенно если она касается своего жилья, и гадать на материальное благополучие.

Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они содержат подсказку относительно того, как действовать в сложившейся жизненной или профессиональной ситуации.

Табу дня: категорически ничего разрушать.

Цитата дня: «Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин» (Френсис Бэкон).

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