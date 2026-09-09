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Астрологический прогноз на 9 сентября
Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: день, когда необходимо сохранять хорошее расположение духа и нежелательно перенапрягаться — особо трудоемкие дела лучше перенести на другое время.
Символ дня: кувшинка.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: сиреневый, фиолетовый, белый.
Счастливые камни дня: андалузит, арагонит, хризопраз.
За какую часть тела отвечает: глаза.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя принять меры по их излечению, так что не стоит с ними медлить.
Питание дня: недоедание также вредно, как и переедание, поэтому в еде необходимо соблюдать баланс.
Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки.
Дачные работы дня: в саду нельзя ничего срывать, рубить и выкапывать, даже давно засохшие растения, лучше перенести такие решительные шаги на другое время.
Магия и мистика дня: можно заниматься женской магией, особенно если она касается своего жилья, и гадать на материальное благополучие.
Сны дня: сны нынешней ночи являются вещими — они содержат подсказку относительно того, как действовать в сложившейся жизненной или профессиональной ситуации.
Табу дня: категорически ничего разрушать.
Цитата дня: «Надежда — хороший завтрак, но плохой ужин» (Френсис Бэкон).
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