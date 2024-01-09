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Астрологический прогноз на 9 января

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
52
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 9 января

Трезубец Нептуна - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: решать любые вопросы сегодня необходимо нетрадиционным путем – взглянув на проблему под непривычным углом зрения: так станет понятно, что она далеко не так сложна, как казалось изначально. 

Символ дня: трезубец Нептуна. 

Стихия дня: Огонь. 

Счастливое число дня: 9. 

Счастливый цвет дня: синий, васильковый, сапфировый, аметистовый. 

Счастливые камни дня: селенит, розовый и малиновый кварц. 

За какую часть тела отвечает: голени, ступни. 

Болезни дня: болезни нынешнего дня чаще всего возникают под влиянием стрессом, поэтому необходимо соблюдать эмоциональное равновесие. 

Питание дня: на организм благоприятно повлияет постная пища, из которой, тем не менее, необходимо исключить картофель и цитрусовые. 

Стрижка дня: один из самых удачных дней для любых манипуляций с волосами. 

Магия и мистика дня: можно бороться с болезнями, порчей, сглазом и проклятьями при помощи целительной силы воды. 

Сны дня: нельзя игнорировать информацию, которую будут содержать сны нынешней ночи – как минимум ее нужно хорошенько обдумать. 

Табу дня: необходимо опасаться переохлаждения в виде сквозняков, сырости и холодных напитков. 

Цитата дня: "Когда вам покажется, что цель недостижима, не изменяйте цель – меняйте свой план действий" (Конфуций). 

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Дата публикации
Просмотры
52
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