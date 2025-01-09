Астрологический прогноз на 9 января

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: на успех запрограммированы только те дела, которые имеют целью созидание, от любого разрушения необходимо отказаться.
Символ дня: Источник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: янтарный.
Счастливые камни дня: янтарь уваровит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и протекают быстро, особенно, если вовремя обратиться за помощью к врачу.
Питание дня: от ограничения в питании нужно отказаться.
Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают яркими и приятными, но они, увы, не сбываются.
Табу дня: желательно отказаться от любых поездок
Цитата дня: «Люди могут сомневаться в том, что вы говорите. Но они всегда убудут верить тому, что вы делаете» (Льюис Касс).
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