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Астрологический прогноз на 9 января

Астрологический прогноз на 9 января

Источник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Планируя свой день мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: на успех запрограммированы только те дела, которые имеют целью созидание, от любого разрушения необходимо отказаться. 

Символ дня: Источник. 

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: янтарный. 

Счастливые камни дня: янтарь уваровит, сардоникс. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, протекают в легкой форме и протекают быстро, особенно, если вовремя обратиться за помощью к врачу. 

Питание дня: от ограничения в питании нужно отказаться. 

Стрижка дня: от стрижки лучше отказаться. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе и финансах. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают яркими и приятными, но они, увы, не сбываются. 

Табу дня: желательно отказаться от любых поездок

Цитата дня: «Люди могут сомневаться в том, что вы говорите. Но они всегда убудут верить тому, что вы делаете» (Льюис Касс). 

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