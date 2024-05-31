Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 31 травня

Астрологический прогноз на 31 травня

Химера - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций, когда не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами. 

Символ дня: Химера. 

Стихия дня: Земля. 

Счастливое число дня: 5. 

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, светло-коричневый. 

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: мочеполовая система. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с лечением. 

Питание дня: от мяса и грибов необходимо отказаться, предпочтя им молочные продукты. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: работая в саду или огороде, нельзя касаться корней растений – повреждение может привести к их гибели. 

Магия и мистика дня: нужно "выставлять" защиту от энергетических вампиров и токсичных людей. 

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но сбываются с точностью до наоборот. 

Табу дня: необходимо избегать конфликтов. 

Цитата дня: "Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание и заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины" (Иммануил Кант).

Читайте также:

Гусь, похожий на Бориса Джонсона! Мягкая игрушка для экс-премьера Британии долетела до Лондона

Гусь, похожий на Бориса Джонсона! Мягкая игрушка для экс-премьера Британии долетела до Лондона

Похожие темы:

Следующая публикация