Астрологический прогноз на 31 травня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций, когда не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами.

Символ дня: Химера.

Стихия дня: Земля.

Счастливое число дня: 5.

Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, светло-коричневый.

Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.

За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с лечением.

Питание дня: от мяса и грибов необходимо отказаться, предпочтя им молочные продукты.

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.

Дачные работы дня: работая в саду или огороде, нельзя касаться корней растений – повреждение может привести к их гибели.

Магия и мистика дня: нужно "выставлять" защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.

Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но сбываются с точностью до наоборот.

Табу дня: необходимо избегать конфликтов.

Цитата дня: "Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание и заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины" (Иммануил Кант).

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