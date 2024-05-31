Астрологический прогноз на 31 травня

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: время серьезных изменений и трансформаций, когда не стоит идти на поводу у других людей – нужно руководствоваться исключительно собственными интересами.
Символ дня: Химера.
Стихия дня: Земля.
Счастливое число дня: 5.
Счастливый цвет дня: оранжевый, коралловый, терракотовый, светло-коричневый.
Счастливые камни дня: колумбит, сардоникс.
За какую часть тела отвечает: мочеполовая система.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, могут длиться долго, поэтому не стоит медлить с лечением.
Питание дня: от мяса и грибов необходимо отказаться, предпочтя им молочные продукты.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: работая в саду или огороде, нельзя касаться корней растений – повреждение может привести к их гибели.
Магия и мистика дня: нужно "выставлять" защиту от энергетических вампиров и токсичных людей.
Сны дня: сны нынешней ночи часто бывают пророческими, но сбываются с точностью до наоборот.
Табу дня: необходимо избегать конфликтов.
Цитата дня: "Наше познание начинается с восприятия, переходит в понимание и заканчивается причиной. Нет ничего важнее причины" (Иммануил Кант).
Читайте также:
- Любовный гороскоп на неделю: каким знакам Зодиака повезет с 27 мая по 2 июня
- Что звезды нам пророчат: гороскоп 27 мая - 2 июня 2024 года
- Финансовый гороскоп на неделю: кого из знаков Зодиака ждет прибыль 27 мая – 2 июня