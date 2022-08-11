Астролог предупредила о подготовке оккупантов к "чему-то серьезному и опасному для мирных жителей" в Херсоне

В августе ВСУ будут последовательно увольнять оккупированные территории Херсонщины.

Об этом сказала астролог Рубина Цыбульская, разложив карты таро.

"Шаг за шагом ВСУ одерживают победу, и они будут идти вперед... Подкрепление, укрепление сил Украины. Но многие не хотят возвращаться в прошлое", — отметила Цыбульская.

По ее словам, люди будут стоять перед выбором: они сомневаются и боятся.

Также астрологиня предупредила о подготовке оккупантов к "чему-то серьезному и опасному для мирных жителей" в Херсоне, возможным жертвам, но также и со стороны врага: "они будут убегать, все будут бросать".

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

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