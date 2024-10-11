Астрологический прогноз на 11 октября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: можно проводить деловые переговоры, совершать финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом.
Символ дня: родник.
Стихия дня: Вода.
Счастливое число дня: 1.
Счастливый цвет дня: желтый.
Счастливые камни дня: янтарь, бирюза.
За какую часть тела отвечает: кости грудины.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью.
Питание дня: голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни нежелательно – вместо пользы для организма они принесут вред.
Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться.
Дачные работы дня: можно собирать оставшийся урожай – в этот день овощи и фрукты будут содержать максимальное количество полезных веществ.
Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле.
Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут содержать важную для человека информацию.
Табу дня: от поездок лучше отказаться – возложенных на них надежд они не оправдают.
Цитата дня: "Семья – это либо постоянный саботаж, либо надежная опора. В последнем случае тебе очень повезло" (Адриано Челентано).
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