Категория
Леди
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Астрологический прогноз на 11 октября

Астрологический прогноз на 11 октября

Родник - символ дня / Фото: Credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют. 

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно проводить деловые переговоры, совершать финансовые сделки, покупать и продавать – любые операции такого рода завершатся успехом. 

Символ дня: родник.

Стихия дня: Вода. 

Счастливое число дня: 1. 

Счастливый цвет дня: желтый. 

Счастливые камни дня: янтарь, бирюза. 

За какую часть тела отвечает: кости грудины. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, проходят быстро, особенно если вовремя обратиться за медицинской помощью.  

Питание дня: голодать, поститься и устраивать разгрузочные дни нежелательно – вместо пользы для организма они принесут вред. 

Стрижка дня: от стрижки необходимо отказаться. 

Дачные работы дня: можно собирать оставшийся урожай – в этот день овощи и фрукты будут содержать максимальное количество полезных веществ. 

Магия и мистика дня: можно читать заговоры на привлечение удачи в бизнесе, финансах и торговле. 

Сны дня: сны нынешней ночи вещими не являются, но могут содержать важную для человека информацию. 

Табу дня: от поездок лучше отказаться – возложенных на них надежд они не оправдают. 

Цитата дня: "Семья – это либо постоянный саботаж, либо надежная опора. В последнем случае тебе очень повезло" (Адриано Челентано). 

Читайте также: 

Квадроберы, которых мы заслужили? Кто-то заигрался? Как помочь? Мартиросян | Интервью

Квадроберы, которых мы заслужили? Кто-то заигрался? Как помочь? Мартиросян | Интервью

Похожие темы:

Следующая публикация