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Астрологический прогноз на 2 марта

Астрологический прогноз на 2 марта

Пегас - символ дня / Фото: Getty Images

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: можно приступать к работе над новыми – важными – делами и принимать серьезные решения. 

Символ дня: Пегас. 

Стихия дня: Дерево. 

Счастливое число дня: 3. 

Счастливый цвет дня: сапфировый, сиреневый, аметистовый, фиолетовый.

Счастливые камни дня: авантюрин, александрит. 

За какую часть тела отвечает: печень. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, не опасны и быстро проходят, особенно если сразу же обратиться к врачу. 

Питание дня: желательно отказаться от тяжелой – жирной и жареной – пищи, а овощи и ягоды красного цвета – морковь, свекла, гранат и клюква – помогут очистить кровь. 

Стрижка дня: один из лучших дней для стрижки. 

Магия и мистика дня: можно проводить обряды и ритуалы, очищающие дом от ментального негатива, порчи и сглаза. 

Сны дня: сны нынешней ночи не несут смысловой нагрузки – можно не обращать на них внимания. 

Табу дня: нельзя злоупотреблять алкоголем и сильнодействующими лекарствами. 

Цитата дня: "Делать то, что доставляет удовольствие, – значит, быть свободным" (Вольтер). 

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