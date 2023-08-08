Астропрогноз для Украины на период с 24.08.23 по 23.08.24: что ждет нас и нашу страну в это время

24 августа 2023 года в 11:47 по киевскому времени Украине, как суверенному и независимому государству, исполняется 32 года.

Предстоит очень ответственный период, который изменит ситуацию в стране, прежде всего, в государственном аппарате, что позволит навести порядок во всех ключевых органах власти и системах управления, рассказывает астролог Марина Скади (Марина Соколова).

Стоит отметить, что в солярной астрологической карте 2023, Меркурий и Венера – ретроградны, т.е. находятся в такой же фазе движения, как и в гороскопе Украины. Это является поддерживающим фактором, природные энергии личных планет задают тон на весь год, т.е. в этот период наша страна обретает естественную силу.

Украина – это замечательная страна, здесь очень много ресурсов и возможностей, которых и близко нет за границей. Именно поэтому агрессивная политика РФ направлена на ослабление, вплоть до уничтожения нашей страны, но ничего не сломит Дух Украины и украинцев. Ближайший год станет годом максимального раскрытия заложенного потенциала и возврата к своему естественному ресурсному состоянию.

Солярный Асцендент попадает в знак Скорпиона, в 9 астрологический дом Украины, соответственно, весь год наша страна находится под управлением Плутона, планеты трансформаций, вопросов жизни и смерти, а также богатства и власти. В период с 23 марта 2023 до 20 ноября 2024 Плутон меняет знак Зодиака – переходит из Козерога в знак Водолея на следующие 20 лет. В конце 2024 года произойдут кардинальные изменения, в первую очередь это завершение активных военных действий, а также смена власти в стране.

Поскольку кармические Лунные Узлы на 1,5 года перешли в ось взаимоотношений Овен – Весы с 18 июля 2023 года, то к 2025 году завершается этот транзит, а значит и договоренности будут достигнуты, благодаря чему закончится вооруженная агрессия РФ против Украины.

Марс в Солярной карте Украины находится в Деве в 11 солярном доме, в том же знаке, что и в натальном гороскопе нашей страны. Начинается новый 2-летний цикл для Украины, который связан с налаживанием и развитием дружеских отношений, созданием новых альянсов и международных сообществ. В течение года будут обозначены конкретные сроки по вопросам евроинтеграции Украины, получение гарантий безопасности от дружественных государств.

Солнце в 10 доме (или Солнце в зените) соляра – сильная позиция, показывает признание значимости Украины на международном уровне. Если опираться на символизм, Солнцу отведено особое место. Зенит – самое высокое положение дневного светила, в гороскопе всегда показывает центральную позицию, уважение общества, что открывает множество возможностей и процветание.

С интересами Украины будут считаться, тщательно подготовленные планы успешно реализуются, а обоснованные амбиции вознаграждаются. Напряженный аспект солярных Солнца и Луны показывает трудности для народа, эмоциональный накал, но в целом, если рассматривать перспективы Украины на ближайший год, то можно сказать, что наша страна выходит из тьмы в сторону света.

Луна в гороскопе государства – это народ. Знак Стрельца связан со сферой зарубежье, защитой и покровительством, расширением мировоззрения. В солярном гороскопе находится в первом градусе Стрельца, во 2 солярном доме, что ставит тему денег, материальные потребности, имущество и вопросы места жительства, во главу угла. Также такое положение показывает финансовую поддержку для Украины со стороны государств-партнеров, помощь украинцам за рубежом, продление статуса защиты. С одной стороны, для удовлетворения основных потребностей ресурсы есть, но, с другой стороны, внутреннее напряжение растет и это приводит к публичному недовольству, обвинениям и конфликтам между украинцами и жителями тех стран, в которых получили статус временной защиты.

Несмотря на напряженный аспект между Солнцем и Луной, самые страшные события для Украины уже позади. В январе 2024 года все процессы ускоряются, в конце месяца Плутон совершает второй заход в знак Водолея до конца августа 2024. Но после этого еще на три месяца последний раз вернется в знак Козерога, чтобы с 20 ноября 2024 года на 20 лет обосноваться в Водолее.

Именно транзиты высших планет определяют глобальные мировые тенденции, поэтому после ингрессии Плутона в знак человечества, которым является Водолей, постепенно наступит стабильность. В конце 2023 и до осени 2024 года Украина является ключевой страной в формировании нового мироустройства и международной безопасности. В это время лидеры всех цивилизованных стран осознают, что будущее Европы определяется в Украине.

Куспид 10 дома или МС (Medium Coeli, Середина Неба) – точка пересечения эклиптики с небесным экватором с южной стороны. Это точка верхней кульминации, в которой Солнце находится в полдень. Данная точка определяет жизненные цели и задачи, карьеру, предназначение. В гороскопе страны показывает международно-правовое признание, то, какой статус и положение во всем мире государство может достичь. Учитывая то, что МС солярной карты во Льве, а в 10 доме находится Солнце Соляра, то можно с уверенностью сказать, что это показатель социального развития Украины, прогресса, возвышения.

Напряженный аспект от транзитного Урана к Луне Украины будет держаться весь год, но самые сложные периоды для населения страны это сентябрь и октябрь 2023, а также апрель 2024 года. Месяцы вынужденных обновлений, резких перемен, революционных настроений, но в итоге Украина и украинцы, где бы ни находились, обретают свободу, правда ценою огромных потрясений.

Осенний коридор затмений 14 – 28 октября 2023 в 12 и 7 солярных домах показывает тайные игры партнеров, перезагрузку в области дипломатических взаимоотношений. С одной стороны, у всего мира много противоречивых интересов и в Украине, и России. Но, с другой стороны, наша страна в более выгодном положении в ближайший год, поэтому даже закулисные дела, не навредят Украине.

Весенний коридор затмений 25 марта – 8 апреля 2024 в 11 и 6 солярных домах акцентирует самые обычные жизненные темы, обустройство быта, повседневные дела. Задействована ось социальных взаимоотношений Овен – Весы, что способствует достижению компромиссов, выработке определенных кодексов и законов, касающихся улучшения жизни людей.

Дирекции отображают самые важные, судьбоносный события, которые определяют фон на долгие годы и даже десятилетия. В карте дирекций на ближайший солярный год Украины, показано, что весной 2024 года Венера меняет знак – из статуса падения в знаке Девы переходит в знак Весы, где имеет статус управления.

В гороскопе Украины Венера управляет куспидом 4 дома или IC, который характеризует корни, род, нацию, генетический код. Также планета имеет отношение к 8 дому (кризис, опасности, вопросы жизни и смерти). Выход Венеры из слабого положения и ингрессия в знак своей силы, что принесет заметные улучшения уже с мая 2024 года. С каждым годом дирекция Венеры по знаку Весы будет приносить все больше и больше позитивных событий для Украины. Она продлится 30 лет, после чего Венера войдет в знак своего изгнания – Скорпион, что будет сопровождаться очередными трансформациями в нашей стране.

Прогрессивная карта Украины на 32 -й год говорит о кардинальных переменах уже в марте 2024 года, которые всю весну будут очень интенсивные, но в сторону стабилизации, спокойствия и мира. Прогрессивная Луна из воинственного Овна переходит в знак Тельца на 2,5 года, что самым лучшим образом отразится на жизни каждого украинца.

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