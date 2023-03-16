Байден vs Трамп: известный астролог рассказал, кто победит на выборах в США

Также Влад Росс объяснил, почему Украине нужно спешить закончить войну с РФ.

Осенью 2024 года в США пройдут президентские выборы. Политологи считают, что за должность главы Белого дома, скорее всего, снова будут бороться Джо Байден и Дональд Трамп.

Кто из них больше шансов, оценил известный украинский астролог Влад Росс в интервью ТСН.ua.

Росс прокомментировал слухи об ухудшении здоровья Джо Байдена, о чем активно пишут российские пропагандистские СМИ. Отметим, что действующему президенту США уже 80 лет.

"У Байдена действительно будет улучшение здоровья. По его гороскопу, со здоровьем у него все будет хорошо. Самым критичным был для него 2022 год", — отметил астролог.

По его словам, вероятно, демократы сочтут, что Трамп – выгодный конкурент для действующего президента США, ведь Байден уже однажды победил его.

"Но я думаю, что это не очень удачная комбинация, ведь кроме Дональда Трампа, Джо Байден ни у кого не сможет выиграть на выборах. Любой другой кандидат от Республиканской партии его, скорее всего, обыгрывает. Выиграть можно только на антирейтинге Трампа", – предположил Влад Росс.

Однако астролог предупреждает, что Трампа еще рано сбрасывать со счетов.

"Я смотрел на 2024 год комбинацию на Дональда Трампа: планета Юпитер, планета власти и успеха у него соединяется с солнцем. Поэтому если Трамп пойдет на выборы, он все же может выиграть, но я думаю, что его могут вообще не допустить к участия в выборах. Шансы примерно 50 на 50", – отметил Росс.

Он напомнил, что Владимир Путин мечтает, чтобы президентом США снова стал Дональд Трамп.

"Поэтому войну в Украине нужно заканчивать уже в этом году", – подчеркнул астролог.

Астрология, тарология, нумерология, гадания, предсказания, мольфарство, экстрасенсорика — не являются науками и предсказания не всегда сбываются на 100%. Информация довольно часто носит развлекательный характер, поэтому воспринимать ее нужно не серьезно, а лишь как вероятность событий, творцом которых может стать каждый человек, если будет иметь силы духа и вдохновение изменить свою жизнь к лучшему.

Ранее Дональд Трамп заявил, что он "позволил бы Москве захватить определенные территории Украины", которые назвал русскоязычными, чтобы закончить российскую агрессию против Украины. Также Трамп выступил категорически против смены режима Путина в России.

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